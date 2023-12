Gravissimo incidente in Puglia, un morto e sette feriti 

Terribile schianto ieri a Manduria, in Puglia. Cinque auto si sono scontrate sulla statale ter in direzione San Pancrazio Salentino: una Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una Bmw sono state coinvolte nell’incidente, le cui cause sono ancora ignote. Il bilancio è di un morto, Angelo Nuzzo, di 62 anni, che lavorava per la Marina Militare, e 7 feriti, tra cui la moglie e la figlia 15enne di Nuzzo.

Le due donne sono attualmente ricoverate in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona chiudendo il traffico per alcune ore.

Le responsabilità e la dinamica precisa sono ancora da accertare ma dai primi rilievi sembra che le inizialmente si siano scontrate due auto, per poi coinvolgere le altre 3.