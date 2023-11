Gravissimo incidente ferroviario a Corigliano- Rossano: un treno travolge un camion, due morti. Terribile l’incidente ferroviario avvenuto nella tarda serata di oggi vicino a Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Un treno con almeno 10 persone a bordo, si presume pendolari, ha travolto un camion che si trovava sui binari. Il camion, dalle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto incastrato sotto il passaggio a livello. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e sia il camion che il treno hanno preso fuoco. Il bilancio della tragedia è già pesantissimo, almeno due morti, ma tutto è in aggiornamento.