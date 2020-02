Gravissimo incidente a San Sperate: auto ribaltata, un giovane in gravi condizioni. Come riferisce l’Ansa, “il giovane alla guida di una Fiat Punto, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della vettura che dopo una violenta sbandata è finita fuori strada, ribaltandosi”. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 4. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale, i rilievi sono in corso. (notizia in aggiornamento)