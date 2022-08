Grave scontro tra un’auto e uno scooter nel Lungosaline a Cagliari: 33enne in prognosi riservata.

E’ avvenuto intorno alle 3 di questa notte: il personale della Sezione Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari è intervenuto per i rilievi di un sinistro nel Lungosaline nel quale sono rimasti coinvolti un autoveicolo e un motociclo.

Il conducente del motociclo stava percorrendo la via Lungo Saline, proveniente da Quartu Sant’elena con direzione Cagliari quando, per cause imprecisate, si è scontrato con un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. L’urto è stato molto violento. Il conducente del motoveicolo, un cagliaritano di 33 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu, dove i medici di turno ne hanno constatato le gravi lesioni e disposto il ricovero, in prognosi riservata.