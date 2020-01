Grave incidente a Maracalagonis, auto tampona motocarro: un ferito in codice rosso

Grave incidente sulla Provinciale 16 a Maracalagonis. Un’auto, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato un’Ape della Piaggio: a causa del forte impatto, il motocarro è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Il guidatore è rimasto gravemente ferito e incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale: nel giro di pochi minuti sono riusciti a estrarre dalle lamiere il malcapitato, affidandolo alle cure del personale medico delle ambulanze del 118. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale in codice rosso. I pompieri hanno poi messo in sicurezza le due vetture e la strada, che è rimasta chiusa al traffico durante tutte le operazioni di soccorso. In azione anche i carabinieri e gli agenti della polizia Locale di Maracalagonis per svolgere tutti gli accertamenti e i rilievi di legge.