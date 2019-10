Grave incidente a Escalaplano, con la bici contro l’auto del nonno: 14enne soccorso con l’elicottero

Grave incidente questo pomeriggio in una strada di penetrazione agraria nelle campagne di Escalaplano. Coinvolto un adolescente di 14 anni, che in sella alla sua bici, per cause in fase di accertamento, ha impattato contro un’auto, la Fiat Punto del nonno. Stavano andando a vendemmiare. Il ragazzino è stato subito soccorso dai volontari del 118 di Escalaplano e dalla medicalizzata di Muravera. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato il giovanissimo al Brotzu, dove si trova ora ricoverato nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni appaiono gravi, ha riportato un trauma cranico.