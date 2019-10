Grande vetrina a Roma per il riso Passiu di Oristano

Grande vetrina a Roma per l’Azienda Riso Passiu di Oristano, ospite del Festival della Gastronomia, in programma lunedì 28 ottobre. Una intera giornata dedicata al mondo della gastronomia e ai piaceri della tavola. L’azienda oristanese, che quest’anno compie 45 anni, sarà tra le principali protagoniste della gara conclusiva del premio “Emergente Chef 2019”. Otto professionisti di importanti ristoranti del centro e sud Italia si sfideranno ai fornelli. Tra loro, due utilizzeranno il Vialone Nano Classico Passiu per presentare una ricetta a tema, nella quale saranno esaltati l’eccellenza della produzione italiana e il proprio estro artistico. Realizzeranno i propri piatti con il riso Passiu Gianluca Durillo, del ristorante con due stelle Michelin “La madonnina del pescatore”, di Senigallia, e Valerio Ragusa, del ristorante della capitale “Da Luciano cucina italiana”. Il primo affronterà la gara proponendo il piatto “Bianco nero, dolce e salato”, composto da riso Vialone Nano Classico dell’Azienda Passiu, mantecato con pecorino sardo e pepe, accompagnato alla base da un cremoso di ricotta, miele e limone. Il secondo servirà una sfera di riso Vialone Nano Classico Passiu, con parmigiano e tartufo. A degustare i piatti realizzati con il riso oristanese di qualità diversi operatori del settore e giornalisti, ai quali è riservato l’ingresso.

“Ogni piatto”, spiega Felice Passiu, responsabile commerciale/marketing dell’azienda,“sarà servito a 300 persone, che avranno modo di conoscere e assaporare la qualità del nostro riso”. L’azienda sarà presente alle Officine Farneto – location dell’evento – anche con un desk, nel quale presenterà al pubblico i propri prodotti. “Durante l’evento”, spiega ancora Felice Passiu, “la nostra azienda consegnerà il ‘Premio Miglior Risotto’ al miglior ristorante del Centro – Sud Italia, con un premio realizzato dalla gioielleria Rocca di Oristano”. Il ristorante premiato, insieme all’azienda di Oristano, Riso Passiu, saranno inseriti nella nuova Guida Touring 2020, che verrà presentata proprio in occasione del Festival della Gastronomia. “Dopo l’evento di Roma”, conclude il responsabile commerciale e marketing dell’azienda, Felice Passiu, “ci sarà un secondo appuntamento a Milano, in programma in due giornate di fine novembre. Anche in quell’occasione il nostro riso sarà tra i protagonisti della gara dedicata agli chef emergenti, questa volta del Nord Italia”.