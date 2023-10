GRANDE SUCCESSO PER I TORNEI DI TENNIS ITF A SANTA MARGHERITA DI PULA

La manifestazione, inserita all’interno del Forte Village Tennis Project, con ingresso libero, ha visto lo svolgimento di 6 tornei combined, suddivisi in maschili e femminili, per un totale di 12 tornei, con un montepremi di 25mila dollari ciascuno.

Un evento sportivo straordinario che, in queste sei settimane, ha contribuito a portare nel sud Sardegna tennisti e tenniste provenienti da trentaquattro Nazioni di tutti e cinque Continenti decisi ad inserirsi nel circuito del tennis professionisti: dalle europee Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria alle americane Argentina, Guatemala e Stati Uniti, dalle asiatiche India e Giappone fino all’Australia per l’Oceania e al Burundi per l’Africa.

Tanti i tennisti che negli anni si sono dati battaglia sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula e più di uno ha trovato nell’Isola la spinta per issarsi sulle alte vette delle classifiche mondiali assolute: il greco Stefanos Tsitsipas, il giovane Matteo Berrettinio ancora Jannik Sinner senza dimenticare Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori. Grandi nomi anche sul fronte femminile: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Giulia Gatto Monticone, Deborah Chiesa che si aggiungono alla lettone Jelena Ostapenko, la canadese Bianca Andreescu, la ceca Barbora Krejcikova, la spagnola Paula Badosa e l’ellenica Maria Sakkari.

I tornei rappresentano inoltre un’ottima occasione per i tennisti sardi, per crescere, per misurarsi con avversari di classifica ed esperienze diverse e per cercare i primi punti mondiali. Proprio nell’ultimo torneo, due giovani tennisti sardi hanno centrato l’obbiettivo: raggiungendo i quarti di finale in doppio, i cagliaritani Niccolò Dessì (Tc Viterbo) e Alberto Sanna (Tc Cagliari) hanno conquistato i primi punti Atp e tra due lunedì appariranno per la prima volta nella classifica mondiale di specialità.

Una stagione ricca di successi dunque e di novità: prima tra tutte, la designazione dei tornei ITF di Santa Margherita di Pula tra i 6 club nel mondo come sede di sperimentazione del “Coaching trial”, ossia la possibilità di interazione tra allenatore e giocatore durante la partita permesse da fuori campo, nel momento in cui il gioco è fermo.