“Grande, presidente”: la Sardegna abbraccia Mattarella, in vacanza ad Alghero

E’ stato accolto da un caloroso applauso di residenti e turisti al suo ingresso nella cattedrale di Santa Maria il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da ieri in vacanza ad Alghero, città catalana che ha già definito “bellissima”. Dopo una breve passeggiata nel centro storico, il capo dello Stato è arrivato in cattedrale dove lo attendeva una piccola folla: “Grande, presidente”, ha gridato qualcuno al suo passaggio, e poi un lungo e caloroso applauso l’ha accompagnato fino all’ingresso in chiesa dove ha assistito alla messa domenicale presieduta dal vescovo di Alghero e Bosa, Mauro Maria Morfino. Mattarella, accolto sin da ieri in Sardegna con grande affetto, ha risposto con gentilezza ai saluti e ha stretto le mani di alcuni passanti che gli si sono avvicinati. Resta top secret il programma delle due settimane algheresi del presidente.