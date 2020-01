Grande Fratello Vip, Serena chiede scusa a Pago e spera: “Con un’altra possibilità inizieremo una vita insieme”. La coppia sarda mai di nuovo così vicina, ecco cosa ha pubblicato su Instagram Serena Enardu: “Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l’ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più – ha detto in una delle sue Stories- una dimostrazione in più che possa far capire a Pago che ci tengo davvero a lui. Non ho bisogno di visibilità, già ce l’ho”.

Secondo Serena Enardu insomma adesso ci sarebbero tutte le condizioni per ricominciare: “Dopo Temptation Island Vip siamo completamente diversi, se mi darà un’altra possibilità inizieremo una nuova vita insieme. Nella nostra storia non c’era l’umiltà di dirsi le cose. Per orgoglio, per non ferire l’altro, si dicevano cose a metà. Al Grande Fratello Pago ha raccontato che i primi due anni insieme non partiva per paura di perdermi, io invece pensavo non volesse lavorare”.