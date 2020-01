Grande Fratello Vip: Pago sempre in testa. Sorpresa Paolo Ciavarro

Venerdì 31 gennaio andrà in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020. In nomination ci sono Patrick Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli, per gli analisti di Stanleybet il concorrente a rischiare di meno è l’ex gieffino che sulla lavagna del Vincente è a 7,00 insieme ad Antonella Elia. Più vicini Rita Rusic e Andrea Montovoli rispettivamente a 20,00 e 25,00. In pochissimi giorni i betting analyst di Stanleybet.it hanno registrato un cambio di passo nelle preferenze degli scommettitori.

Se Pago resta il favorito a 4,00, a guadagnare terreno sono Paolo Ciavarro (che passa da 20,00 a 8,00) e Michele Cucuzza da 15,00 a 11,00. Flessione anche per Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Antonio Zequila tutti a 13,00. A quota 20,00 Carlotta Maggiorana, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia e Barbara Alberti. Chiudono il tabellone Andrea Denver, Fabio Testi e Licia Nunez a 25,00.