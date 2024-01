Grande festa a Pirri, sessantenne spende 5 euro al gratta e vinci e ne incassa 100mila

Un’altra grossa vittoria al “gratta e vinci” in Sardegna. A Pirri, nel bar “La casa del cafè” di via S’Arriu, un uomo ha acquistato un Miliardario, spendendo 5 euro e portandosene via ben centomila. A darne notizia è il titolare della caffetteria, Daniele Lecca: “Si tratta di un sessantenne, vestito in modo casual, che non ho mai visto prima. Ha consumato qualcosa al banco e stavamo parlando del più e del meno, poi ha acquistato il ‘grattino’ e, quando si è accorto della grossa vincita, stava per svenire. Mi ha detto, felicissimo, che quei soldi sono arrivati proprio al momento giusto, visto che ha delle spese da affrontare”. Poi, il fortunato ha lasciato la tabaccheria con il tagliando: dovrà essere lui a mettersi in contatto con i monopoli di Stato per riscuotere la vincita che, superando i diecimila euro, non può essere erogata dal barista. “Chissà se tornerà da queste parti, magari per ringraziarci con un piccolo dono”, prosegue Lecca.

Qualche informazione sull’identikit del fortunato? “Di sicuro era sardo, l’accento era inconfondibile. Ma non si tratta assolutamente di un mio cliente abituale, anzi. Capita che qui entri qualcuno di passaggio una sola volta e che poi non torni più”.