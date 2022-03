Grande festa a Cagliari domani per i piccoli ucraini con le mascotte Disney

Una grande festa. Con musica, balli, canti, tante mascotte Disney, un piccolo rinfresco dolce e salato e soprattutto il desiderio di regalare un sorriso e qualche ora di spensieratezza ai piccoli orfani ucraini, messi in salvo e arrivati in Sardegna con una doppia missione umanitaria, e ospitati nella struttura di Terramaini. La festa per i Profughi Ucraini è organizzata dall’Associazione C.C.N. Promotion Sardinia. Una festa per rendere più agevole l’inserimento nella nostra regione, pensando di dare un po’ di gioia ai bambini che sono arrivati a Cagliari da una guerra in corso nel loro paese.