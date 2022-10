Governo Meloni, stop alle multe sui vaccini e all’obbligo vaccinale per i medici: restano le mascherine in ospedale

Restano le mascherine negli ospedali: obbligo prorogato. Sul fronte obbligo vaccino per i sanitari, lo stop avviene a partire da domani, 1 novembre. Sono le principali decisioni del consiglio dei ministri di oggi, dal quale è sparito il tema del caro bollette. Dunque tornano i medici no vax, ma negli ospedali si continueranno a tenere per protezione le mascherine, per scongiurare eventuali nuove ondate di contagi proprio nelle strutture sanitarie. Stop anche alle multe per chi non ha rispettato l’obbligo. Con questa norma – secondo Palazzo Chigi – il governo vuole “dare seguito all’indicazione tracciata dal Presidente Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento” e segnare così “un primo atto di discontinuità, rispetto ai precedenti esecutivi, nella gestione della pandemia da Covid-19”.