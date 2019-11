Governo, Franceschini preoccupato: “Fermiamoci, prima che sia troppo tardi”

“Fermiamoci prima che sia troppo tardi”. In un’intervista al Corriere della Sera il titolare del dicastero della Cultura, Dario Franceschini, lancia un appello preoccupato ai protagonisti della compagine in campo sulla tenuta del governo. “Questa esperienza – ragiona il ministro – è iniziata per evitare che Salvini assumesse i ‘pieni poteri’. Solo che si trattava di un elemento sufficiente a far partire il governo” ma per farlo durare “serve altro”.

Continua a leggere su https://www.agi.it/politica/franceschini_governo_appello-6502913/news/2019-11-07/