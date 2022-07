Governo Draghi in bilico, il M5S non vota la fiducia: crisi a un passo

Il Movimento 5 Stelle è pronto alla rottura del governo, Conte e il suo gruppo non voterà al Senato la fiducia al decreto legge sugli aiuti. I grillini usciranno dall’aula al momento del voto: un gesto, annunciato, che fa traballare sempre di più l’esecutivo, anche perché equivale a un voto contrario. La maggioranza va verso lo sfaldamento: “Non siamo più disponibili a dare una cambiale in bianco” ha detto Giuseppe Conte nell’assemblea con i suoi parlamentari, subito dopo la decisione del Consiglio nazionale M5S. Come riporta anche il nostro giornale partner Quotidiano.net, Conte ha poi spiegato che “siamo disponibili a dialogare e dare un nostro contributo costruttivo a questo governo e al premier Draghi ma non siamo però disponibili, non per arroganza ma per sensibilità verso famiglie e imprese, a dare una cambiale in bianco. Occorrono misure concrete”.

Subito è arrivata la reazione della Lega: “Se i 5Stelle escono dall’Aula, la maggioranza non c’è più: basta con litigi, minacce e ritardi, parola agli italiani”. Una posizione condivisa anche da Enrico Letta, presidente del Partito Democratico. Lo stesso premier Draghi aveva detto che, senza l’appoggio dei 5 Stelle, lui non sarebbe stato più disponibile. Si è cercato in extremis una soluzione per salvare il governo. Nel primo pomeriggio c’è stata una telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte. A far trapelare l’indiscrezione parlamentari pentastellati. E, tra chiede subito il ritorno alle urne, c’è anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione: “Il Governo è immobile. Tutti a casa e subito al voto”.