C’è anche la Sardegna tra le destinazioni turistiche più ricercate dagli italiani su Google nel 2019. Che sale sul podio, al terzo posto, dopo Croazia e Zanzibar. Come ogni anno il noto motore di ricerca ha stilato le somme dei termini più cercati su internet, nei vari settori. E per quanto riguarda i viaggi al terzo posto c’è proprio l”Isola. E come dare torto agli italiani.