Tragedia a Gonnosfanadiga, allevatore precipita dal tetto del capannone e muore

Tragedia a Gonnosfanadiga. Alle ore 17 circa di oggi, a in località Santa Maria, Uberto Collu, 61enne di Guspini, allevatore, è precipitato dal tetto di un capannone alto circa 5 metri, che utilizzava per lavoro ed è deceduto sul colpo. La caduta è stata originata verosimilmente dal cedimento di un pannello della copertura. I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente ed il motivo per il quale l’uomo fosse salito sul tetto.