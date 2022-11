Gonnosfanadiga, boom di visitatori alla sagra delle olive

Giunta alla 35^ edizione, la sagra delle olive ha scontentato nessuno: amministrazione, associazioni, gruppi folk e commercianti hanno fatto rete per organizzare un evento ricco di appuntamenti che, sinora, nonostante il maltempo, ha coinvolto centinaia di visitatori.

Oggi, in conclusione delle tre giornate dedicate ai frutti pregiati di Gonnosfanadiga, la sagra offrirà dalle ore 9 l’apertura degli stand e dei frantoi, l’escursione guidata a “Carong’e Majori” e visita alla croce che sovrasta il paese.

La “Passeggiata in oliveto e visita alle chiese” a cura dell’Associazione Biodiversità Gonnese, l’apertura Antico Mulino Farine Fadiori, via Campidano, 2.

Alle 9,15 è prevista la partenza del trenino turistico e alle ore 9.30 l’apertura della mostra Artistica presso locali Ex Orfanotrofio “Suor Emilia”, via Marconi ang. via Cottolengo, con esibizioni di artisti noti gonnesi.

E ancora: alle 10.00, “Il mondo del sommelier tra olio e vino” presentazione del ruolo del sommelier a cura dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) con degustazione guidata di un vino, presso piano terra “Fiera Mercato”, l’apertura della mostra fotografica presso Monte Granatico (Via Roma n 76) e alle 11 la visita a “I Pozzi di Gonnosfanadiga”.

Si proseguirà con la premiazione dei miglior stand, la visita a “Santa Severa”, il “Percorso tra i sapori”, approfondimento nutrizionale sulle olive, l’olio e i prodotti locali tra gli stand in sagra e, alle 18, l’ssociazione Go-Nos, come da tradizione locale, offre le bruschette con l’olio nuovo di Gonnosfanadiga presso la Fiera Mercato.