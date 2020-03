Gonnesa, via ai lavori per mettere in sicurezza la galleria e il ponte a Fontana Coperta

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della galleria e del ponte del tracciato ferroviario delle ex FMS che attraversano il sito di Fontana Coperta, che permetteranno di rendere nuovamente fruibile l’area.

L’intervento, finanziato con 50.000 euro, delegati al Comune di Gonnesa dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, tanto atteso dalla comunità e dai tanti visitatori amanti del comune del Sulcis Iglesiente, renderà nuovamente agibile uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Immerso nel verde, il vecchio tracciato ferroviario, che collega Gonnesa a Iglesias lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara, può essere percorso a piedi, in bicicletta e a cavallo e regala ai tantissimi frequentatori un paesaggio mozzafiato . “Per ora dobbiamo restare a casa – spiega il comune di Gonnesa – per vincere tutti uniti la battaglia contro il coronavirus.

Ma quando si tornerà alla normalità saremo in tantissimi a percorrere una parte del vecchio tracciato ferroviario”.