Mattinata di passione e disagi per tantissimi automobilisti sulla Ss 126 al chilometro trentuno, all’altezza di Gonnesa. La presenza di alcuni rami pericolanti, segnalati ai Vigili del fuoco, ha portato i pompieri a dover intervenire per circa due ore: durante le operazioni di taglio la strada è stata chiusa, col risultato di lunghe code in entrambe le direzioni.