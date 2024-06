Gonnesa, inizia la stagione balneare anche per gli amici a 4 zampe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Funtanamare si trasforma in Funtanabau, ritrovo animal friendly per chi non vuole separarsi dai propri animali domestici nemmeno al mare. Un servizio che riscuote migliaia di consensi ogni stagione quello messo in piedi dal Comune: dal 17 giugno al 17 settembre 2023, 2954 cani hanno sgambettato tra la sabbia e l’acqua. Non solo: gli operatori, ai quali è affidata la gestione, hanno raccolto circa 27 kg di microplastica e offerto oltre 35 kg di biscottini di benvenuto ai fruitori a 4 zampe della spiaggia. Un luogo di ritrovo ben organizzato, insomma, una punta di diamante per l’amministrazione che tende a valorizzare sempre più le bellezze del territorio, offrendo anche agli amanti degli animali la possibilità di vivere al meglio l’estate. Code in movimento, quindi, e palle e gonfiabili pronti per nuove avventure e giochi: tra i frequentatori più assidui e in attesa di nuotare, anche la mascotte della spiaggia libera, Merdulas, la simpatica capretta che, tra le braccia della sua padrona, svolge la fisioterapia in acqua.