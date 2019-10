Gonnesa, due famiglie si perdono al tramonto con i bambini: ritrovate dai vigili del fuoco. Brutta avventura per due famiglie al calare del sole: perdono l’orientamento in una zona impervia, sul posto i Vigili del Fuoco del nucleo TAS e la squadra 5A di Iglesias. Una vicenda a lieto fine ma con momenti di ansia e paura.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra” 5A” dei Iglesias e il Nucleo TAS dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenuti in territorio di Gonnesa in una zona impervia nella località “San Marco” per la ricerca di due famiglie presenti anche dei bambini, in visita turistica, mentre passeggiavano al calare del sole hanno perso l’orientamento non ritrovando più la strada che li avrebbe riportati al paese, quindi hanno così fatto richiesta d’aiuto al numero di emergenza 115,

Gli operatori li hanno guidati telefonicamente e con Google Maps hanno recuperato le coordinate GPS e dopo averli localizzati si sono recati sul posto anche con un’automezzo fuoristrada riportandoli a Gonnesa sani e salvi.