Gonnesa, alla guida ubriaco e oltre l’orario di coprifuoco: operaio sanzionato e denunciato

Stanotte all’1:45 a Gonnesa, sulla SS 126 in località “Morimenta”, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 24enne di Iglesias, operario, censito in banca dati delle forze di polizia. Fermato ad un posto di controllo dai carabinieri, attratti da quell’auto circolante in orario inconsueto, è stato sorpreso alla guida di una BMW in stato di ebbrezza alcolica accertata mediante l’utilizzo dell’apparato etilometrico in dotazione. La patente di guida è stata ritirata. A parte la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, gli è stata anche contestata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia.