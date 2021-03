Gli emigrati a Radio Casteddu: “Test e vaccini per entrare in Sardegna? E’ giusto”

L’amore dei conterranei emigrati verso l’amata Sardegna che attendono di poter tornare nell’isola. A Radio CASTEDDU

Luca Carboni, 34 anni di Cagliari, residente a Verona da 4 anni: “Sono favorevole ai controlli messi in campo dalla Regione per tutelare i cittadini e arginare la diffusione del Covid-19”.

Farmacista, già vaccinato, da quasi un anno non rientra a casa a causa del covid e ora, con il vaccino, spera di poter viaggiare per tornare in Sardegna. In merito alle nuove norme imposte per chi entra nell’isola spiega: “Sono assolutamente d’accordo perché con grande fatica siete riusciti a tornare quasi covid free. È giusto, per la Sardegna, comunque, che, con tutte le difficoltà che ha anche dal punto di vista sanitario, possa mantenere questo status di regione bianca”.

