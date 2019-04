Gli avevano dato poche settimane di vita: il piccolo Alex è guarito e torna a casa

Era affetto da una rara malattia genetica Alexandre Montresor, un piccolo di 18 mesi. E gli avevano dato poche settimane di vita, ma ora, dopo il trapianto di midollo a dicembre, trattato con le cellule staminali del padre, il bambino può tornare a casa in Inghilterra. L’annuncio da parte di Franco Locatelli, oncoematologo del Bambin Gesù che ha curato il bambino: il suo sistema immunitario e sano. Il piccolo era stato trasferito a fine novembre al Bambino Gesù di Roma dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra. Il 20 dicembre c’era stato il trapianto di cellule staminali emopoietiche dal padre. Nelle 4 settimane successive al trapianto “non si sono registrate complicanze, né sul piano infettivo, né sul piano del rigetto, il problema principale per situazioni di questo tipo” sottolineavano i medici del Bambino Gesù. Da qui “il percorso trapiantologico può dirsi concluso positivamente”. Sospesa la somministrazione del farmaco salva-vita (emapalumab), che teneva sotto controllo la malattia. Alex è un bambino di 18 mesi. Nato a Londra da papà veronese e mamma napoletana, è affetto da una rara malattia genetica (Linfoistiocitosi Emofagocitica) e per poter continuare a vivere necessitava urgentemente di un trapianto di midollo. Il farmaco con cui il bimbo veniva curato era insufficiente alla sua sopravvivenza. Al piccolo restavano poche settimane di vita . Gli appelli dei genitori disperati avevano commosso il mondo. Ad Alex serviva un trapianto di midollo ma non si trovava nessuno compatibile. Alla fine i dottori hanno tentato con il padre di Alex, Paolo, e hanno avuto ragione.

In questo articolo:

alex

guarito