Gli adorati nipoti piangono la scomparsa di Stefania Cavazzi

È mancata all’affetto dei suoi cari

STEFANIA CAVAZZA

Lo annunciano Samir con Francesca e gli adorati nipoti Leonardo e Michele.

Mamma, nonna e suocera straordinaria, amica preziosa e grande esempio di dolcezza e affetto per chi l’ha conosciuta.

Si ringrazia tutto il personale dell’Hospice dell’ASSL Cagliari di via Jenner per le amorevoli cure prestate. In ricordo di Stefania, chi volesse può effettuare una donazione all’associazione di volontariato nelle cure palliative Giorno per Giorno ETS.

I funerali avranno luogo lunedì 18 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Pietro in Villa San Pietro.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350