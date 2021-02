Giuseppe Giardina lascia la guida della Polizia Stradale e assume l’incarico di Questore di Oristano

Il Dottor Giuseppe Giardina lascia la guida del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” per assumere l’incarico di Questore di Oristano.

Il Dirigente aveva assunto il comando del Compartimento quattordici mesi fa poco prima dell’inizio della pandemia e nel discorso di saluto agli agenti della Polizia Stradale ha voluto ricordare l’impegno quotidiano degli agenti della Specialità reso ancora più difficile dalla situazione emergenziale del Covid-19.

Rientrato in Sardegna per guidare il Compartimento Polizia Stradale, dopo aver lavorato per quasi due anni a Roma come dirigente superiore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sin dai primi giorni ha voluto visitare i reparti e conoscere la realtà della Polizia Stradale della Sardegna.

Sicurezza sulle strade, responsabilità nella guida e serenità nei rapporti con i cittadini sono state le parole chiave con le quali ha guidato il Compartimento Polizia Stradale e l’azione degli agenti, spesso chiamati a svolgere un lavoro duro e in condizioni ambientali proibitive pur di garantire una presenza costante della Polizia di Stato su tutte le strade della Sardegna.

Nel discorso di saluto, Giardina ha sottolineato il ruolo importante di tutto il personale che lo ha sempre affiancato e che “ha lavorato con me e non per me” con spirito di gruppo e con la consapevolezza di svolgere un servizio importante per i cittadini.

Visibilmente emozionato, il Dirigente della Polizia Stradale regionale ha ringraziato tutto il personale che ha lavorato con lui in questi quattordici mesi con la consapevolezza che la Polizia Stradale resterà una parte importante della sua vita professionale.