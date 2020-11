Giuseppe e Giuseppe, il dramma di Bitti: tre morti e un disperso nel paese sardo in ginocchio per l’alluvione

Il dramma di Bitti: tre morti e un disperso nel paese sardo in ginocchio per l’alluvione. Si chiamavano entrambi Giuseppe, i due uomini morti nell’apocalisse di questa mattina a Bitti. E c’è anche una terza vittima, una donna di 90 anni, che allo stato attuale è dispersa ma le speranze sembrano cessate. Giuseppe Mannu e Giuseppe Carzedda hanno perso la vita nel sabato nero del paese del Nuorese, dove le immagini parlano meglio di qualsiasi descrizione: un fiume di acqua e fango ha travolto tutto.

Intanto in serata è arrivata anche la solidarietà del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Mi stringo attorno alla famiglie delle vittime. È un momento di sofferenza per la Sardegna, ma nessun cittadino verrà lasciato solo. La macchina nazionale e regionale dei soccorsi è già in moto per aiutare chi è in difficoltà. L’impegno è massimo. Forza Sardegna!”.

“Siamo vicini ai familiari delle vittime, a Bitti e a tutte le comunità colpite dall’alluvione”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna. “Dinanzi a questa tragedia, che avviene in un momento di grave prostrazione della nostra isola per effetto della pandemia, chiediamo al Governo un impegno affinché dopo la doverosa solidarietà la vicinanza continui anche nei giorni e nei mesi successivi alla calamità. Nessuno deve essere lasciato solo e – ha concluso Cappellacci-, come forza di opposizione, siamo pronti a fare la nostra parte in maniera costruttiva per sostenere azioni urgenti e immediate a favore delle famiglie, delle imprese e dei territori devastati dalla furia del maltempo”.