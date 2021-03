Giuseppe Cucca (Italia Viva): “Controlli inadeguati agli arrivi in Sardegna, ecco come siamo finiti in arancione”.

A Radio CASTEDDU Giuseppe Cucca spiega: “Quando avevano stabilito la zona bianca, avevo manifestato delle perplessità perché per la zona bianca bisognava essere preparati. Io avevo presentato un’interrogazione per sapere che cosa intendessero fare per aiutare la Sardegna, perché è un momento di crisi così forte che necessità di tanta coesione e solidarietà. Io mi sono rivolto non alla Regione Sardegna ma a chi avrebbe potuto darci una mano in una maniera più seria nell’organizzazione per fare dei controlli molto più adeguati. Vedo tutte le settimane cosa accade negli negli aeroporti e mi hanno detto che in nave è molto peggio, nel senso che i controlli sono andati a farsi benedire.

Quando uno sbarca dall’aereo ha diverse possibilità: il certificato del tampone fatto, eseguire il tampone e attendere l’esito e la terza possibilità è quella di dire di non aver fatto il tampone, di non volerlo fare e di impegnarsi a eseguirlo nelle successive 48 ore.

Per me è inconcepibile perché lo si potrebbe fare solo in una situazione di assoluto controllo. Se in Cina hanno debellato il virus è perché quando uno straniero arriva, lo prendono e lo sistemano in albergo fino a quando sono certi che non ha il virus.

Non dico di arrivare a tanto ma un controllo più accurato è necessario.

Non me la sento di andare contro solo la Regione Sardegna, infatti avevo fatto l’interrogazione proprio per aiutare la Sardegna a fare dei controlli più accurati, per non disperdere le persone arrivate. Cosa può fare la Regione, mettere a disposizione la forestale? Altrimenti non è che si possano impegnare le forze dell’ordine per una cosa del genere, perché fanno altro e lo svolgono anche bene.

Avevo chiesto per esempio di di mettere a disposizione l’esercito ma l’ordine poteva arrivare solo da Roma.

Poi la questione ha perso interesse perché siamo ritornati in zona arancione non essendoci quella gialla. Io comunque resto fiducioso perché i parametri della Sardegna non sono cattivi”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Cucca del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu