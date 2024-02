Giuseppe Conte al mercato di Cagliari tra bottarga e selfie: “Votate, l’astensionismo è pericoloso”

Giuseppe Conte arriva a Cagliari per tirare la volata ad Alessandra Todde e, nell’unico giorno in visita nel capoluogo sardo, ha scelto come prima tappa il mercato di San Benedetto: “Votate, andate a votare perché l’astensionismo è un pericolo”, ha detto Conte ad alcune boxiste nel piano del pesce, dove si è intrattenuto tra selfie, chiacchiere e un po’ di bottarga che gli è stata offerta da un pescivendolo. Presenti, oltre alla Todde, anche un po’ di simpatizzanti e i candidati della lista. Qualche boxista ha spiegato a Conte che il mercato presto verrà chiuso per restyling e trasferito, manifestando più di una preoccupazione.

E lui, Conte, ha ascoltato e preso nota di ciò che non va nel primo mercato cagliaritano. Durante l’incontro non erano previste battute con i giornalisti. Prossima tappa, dopo Quartu, la Fiera di Cagliari per l’incontro pubblico.