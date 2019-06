Giuseppe, 80enne di Cagliari: “Le buste per mastelli costano troppo, il Comune deve regalarle”

L’idea-proposta non è nuova, ma si basa su un “dato storico”: anni fa “il Comune regalava le buste per la spazzatura. Andavo sino a Pirri a prenderle, adesso invece devo comprarle nei market e sono una spesa in più”. Così Giuseppe Usai, pensionato cagliaritano 80enne residente nel rione di San Benedetto. Nel suo palazzo non ci sono i maxi mastelli – poche le vie del quartiere dove ci sono – ma solo quelli mini. E, tra umido e plastica, le tipologia di buste da acquistare sono differenti. “È una spesa ulteriore, altri soldi che se ne vanno”. E, a ottant’anni, la pensione è l’unica entrata mensile sulla quale può fare affidamento Usai: “Prendo mille euro al mese, devo già spendere per bollette e medicine, per le quali pago molto”, osserva.

Buste a costo zero, quindi, per cercare di ammortizzare i costi. Non è l’unico cagliaritano che propone questa soluzione, anche qualche barista e dei residenti in altri rioni sarebbero pronti a fare qualche chilometro pur di avere, gratuitamente, i sacchetti biodegradabili per l’umido e quelli semitrasparenti per la plastica. “Senza contare i disagi per i mini mastelli, ogni sera mia moglie scende per lasciarli giù e la mattina dopo deve ritirarli entro una certa ora”.