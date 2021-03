“Giunta Truzzu, un anno e mezzo “di lavoro” Cagliari raccontato in 75 secondi”

“Un anno e mezzo “di lavoro” in 75 secondi”. Così Francesca Ghirra, consiglieri dei Progressisti attacca il sindaco Paolo Truzzu per la sintesi sull’attività svolta dall’esecutivo negli ultimi 18 mesi. “Questo pomeriggio il sindaco avrebbe dovuto illustrare in Consiglio comunale la relazione annuale 2019/2020, un documento dal forte valore politico in cui la giunta riassume le attività svolte nell’anno di riferimento in attuazione del programma elettorale e delle linee di mandato.

L’illustrazione del sindaco, che ha definito la relazione un “documento asettico, senza alcuna valutazione di carattere politico”, è durata poco più di un minuto. Mi sembra piuttosto emblematico. Se volete verificare, potete guardare qui il video della seduta di oggi, dal minuto 54.22 a 55:37 https://youtu.be/-uEycM-bXDI”