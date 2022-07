Tre conferme e due nuovi ingressi: ecco la nuova giunta Concu a Selargius

Tre conferme e due nuovi ingressi: la Giunta selargina è quasi al completo. Questo pomeriggio la firma delle deleghe che ufficializzano i nuovi incarichi per la squadra guidata del sindaco Gigi Concu. Al suo fianco ritorna Gabriella Mameli, l’esponente dei Riformatori – e record assoluto di preferenze – riconquista il posto da vicesindaco e prende le deleghe agli Affari generali, Politiche di decentramento e rapporti con le comunità dei quartieri e all’Attuazione delle linee di mandato del sindaco, mentre il collega di partito Claudio Argiolas, alla sua prima esperienza nell’Esecutivo, guiderà l’assessorato ai Lavori pubblici e si occuperà del Coordinamento delle attività di programmazione connesse all’accesso ai finanziamenti del Pnrr. Continuità e conferma di fiducia per Gigi Gessa, eletto in quota Sardegna 20Venti con oltre cinquecento voti, che mantiene i Servizi tecnologici, Verde e Arredo urbano, Manutenzione strade e Viabilità, Igiene urbana, Manutenzioni programmate e la Gestione tecnico amministrativa, ruoli già ricoperti durante la precedente legislatura. Riconferma anche per Sandro Porqueddu, ex Udc eletto in quota Fratelli d’Italia, confermato al Bilancio, Gestione risorse umane, e che si occuperà anche delle Politiche sociali. E infine il nuovo ingresso in Giunta di Rita Ragatzu: all’esponente di Forza Italia vanno le Politiche giovanili, Attività produttive e le Politiche a sostegno del lavoro; nomina che le consente di fare il salto dai banchi del Consiglio alle poltrone più ambite.

“Auguro buon lavoro a tutti, certo che ognuno di loro saprà dare un contributo fondamentale nei prossimi cinque anni che ci vedranno lavorare insieme e che guideranno il proprio assessorato nel migliore dei modi, con l’obiettivo comune di continuare a far crescere la nostra Selargius”, commenta il sindaco Concu. Il prossimo passo sarà la nomina del presidente del Consiglio, prevista per la seduta di martedì prossimo, e l’assegnazione dei due assessorati restanti: Urbanistica e Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo