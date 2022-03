Il Sant’Elia andrà giù nel 2023 e il Cagliari giocherà nel nuovo stadio, che forse si chiamerà Unipol Stadium, a partire dal campionato di calcio 2025-2026. In tempo per ospitare i prossimi Europei di calcio in Italia nel 2028, o più probabilmente nel 2032.

L’investimento della società ammonta a oltre 120 milioni di euro, fondi che arriveranno da investitori privati, la Costim della famiglia Percassi, e pubblici (Comune di Cagliari e Regione).

