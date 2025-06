Sono diversi i punti importanti che il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha affrontato in conferenza stampa. Un incontro che arriva dopo la prima, grande novità per i rossoblù: l’arrivo di Fabio Pisacane come allenatore. Una scelta voluta e difesa sin da subito: “Ci sono dei momenti della vita e questo è il suo momento. E non volevamo certo rischiare di perderlo”, commenta sicuro Giulini.

“Fabio è l’ultimo passo verso quel modello identitario che cerchiamo da anni”.Un momento delicato per la squadra, che affronterà un campionato con un nuovo allenatore e tante sfide: “Vogliamo continuare a sognare ma non a illudere. Vogliamo costruire una squadra forte per fare una bella stagione”, rassicura Giulini.

Altro delicato capitolo è la questione del nuovo stadio, ormai in essere da molto tempo e per il quale non sono mancate polemiche e dissapori. Il presidente è netto e si augura che tutto possa concludersi entro il 2025: “Spero che entro Natale si possa partire con il bando”

Giulini inoltre informa di un’iniziativa che sicuramente piacerà a tutti i tifosi rossoblù: “Voglio annunciare ora che il 2 agosto giocheremo il primo “Trofeo Gigi Riva” della storia qui da noi, contro il Saint-Etienne, la squadra contro la quale Gigi Riva ha fatto l’esordio in Coppa dei Campioni”.