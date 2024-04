Giulia non si è difesa, colpita alle spalle da Impagnatiello: Thiago è morto dopo di lei

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova udienza in corte d’assise a Milano per Alessandro Impagnatiello, il 30enne imputato per l’omicidio di Giulia Tramontanoe del bimbo che aveva in grembo da sette mesi, Thiago. Il tribunale ha disposto che si proceda “a porte chiuse” per la “visione delle immagini del cadavere” e le testimonianze “sull’autopsia del corpo di Giulia Tramontano”.

Sul corpo di Giulia Tramontano “non abbiamo riscontrato lesioni da difesa” e “l’impressione” è che la 29enne sia statacolpita “alle spalle”. Lo hanno detto nell’aula due dei medici legali che hanno svolto l’autopsia sul cadavere dell’agente immobiliare campana.

Tramontano, incinta al settimo mese,sarebbe morta per “anemia emorragica” e “lesioni vascolari cervico-toraciche” causate da “37 lesioni prodotte da azione punta-taglio” di quella che è “sicuramente un’arma bianca” ritenuta “compatibile” con due coltelli da cucina sequestrati a Impagnatiello, ha spiegato il medico. Le coltellate sono state sferrate a “destra e sinistra” sia “posteriormente che anteriormente” in varie parti del corpo. È impossibile “dire con certezza quale sia stata la prima” e quindi capire se l’ex barman abbia aggredito alle spalle la compagna ignara, mentre per il collega Gentilomo il “quadro complessivo” fa pensare un’aggressione da dietro “perché è una posizione che permette di raggiungere” tutte le parti del corpo “che sono state colpite” anche se “è difficile dirlo con certezza”. Inoltre, la “morte del feto” è stata “successiva alla morte della madre” e causata da “insufficienza vascolare provocata dall’emorragia interna”Secondo il tossicologo, poi, ci fu l’aumento della somministrazione” del bromadiolone, il veleno per topi trovato in possesso del fidanzato Alessandro Impagnatiello. “Sicuramente nell’ultimo mese” prima dell’omicidio “c’è una risposta molto più alta” e dall’analisi del capello emerge che “l’inizio dell’assunzione è avvenuta almeno due mesi prima del decesso” del 27 maggio.

“Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago”, scrive sui social Franco Tramontano, il padre di Giulia.