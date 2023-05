Giù le vecchie acciaierie a Elmas: in arrivo un nuovo mega centro commerciale alle porte di Cagliari

Accelerata sul mega centro commerciale a Elmas. La Società Villa del Mas, del presidente di Confindustria Maurizio De Pascale e dell’imprenditore Carlo Scanu, ha depositato agli uffici regionali dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente l’istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale per l’intervento “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area Ex-Fas nel Comune di Elmas.

Il progetto prevede la costruzione di un a grande struttura di vendita alle porte del capoluogo, nella zona degli impianti delle vecchie “Ferriere e acciaierie sarde”, accanto all’aeroporto e alla 130

Il progetto prevede alcune leggere modifiche rispetto a quello già approvato. Ex laminatoio ed ex acciaieria andranno a costituire un unico edificio destinato ad ospitare il centro commerciale tramite la realizzazione di un nuovo corpo di collegamento da che sarà posizionato tra i due. Mentre è prevista la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento con la nuova stazione ferroviaria, la predisposizione di alcuni parcheggi dedicati alla ferrovia e alcune grandi piazze connesse direttamente con il nucleo centrale della struttura di vendita. L’intervento in oggetto permette di completare le bonifiche dell’area tramite l’incapsulamento dei terreni inquinati (capping).

Il centro commerciale si svilupperà internamente su due livelli distinti collegati tra loro per mezzo di scale, ascensori e tappeti mobili. Il solaio intermedio tra il piano terra e il piano primo è stato ipotizzato in maniera tale da permettere la massima permeabilità alla luce nelle zone destinate alle parti comuni della galleria commerciale tramite l’inserimento di alcuni grandi vuoti che permetteranno di valorizzare gli elementi e i sistemi dell’archeologia industriale.

Il progetto presentato dal proponente prevede la realizzazione di un centro commerciale con una superficie utile complessiva di 66.941 mq, inclusi gli spazi comuni e la galleria pedonale, gli esercizi di vendita e gli spazi comuni per la somministrazione degli alimenti. Avrà una superficie di vendita massima complessiva di 34 mila 575 mq, di cui 869 mq destinati alla vendita di prodotti alimentari e 33 mila 706 mq destinati alla vendita di prodotti non alimentari. Prevista l’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per una superficie aperta al pubblico di 3 mila 081 mq e la realizzazione di una zona amministrativa dedicata ad uffici di 1.674 mq. Il progetto prevede la realizzazione di 1.782 parcheggi pubblici e privati a servizio del centro al fine di rispettare il limite massimo di numero di parcheggi previsto in sede di VIA (1.850).