Giovani con Giuseppe Farris Sindaco: Intervista con Emanuele Pilia

Presentazione

Mi chiamo Emanuele Pilia, conosciuto da tutti come Lele, ho 23 anni, e sono candidato alle prossime amministrative di Cagliari con CiviCA 2024.

Di cosa ti occupi?

Sono un architetto laureato al Politecnico di Milano e diplomato al Liceo Euclide di Cagliari. Ora sto completando la magistrale in Pianificazione del Territorio al Dipartimento di Urbanistica di Alghero.

Come mai la scelta di scendere in campo?

A mio parere l’architettura è il principale legame popolo-territorio e il legame che l’uomo coltiva con la sua terra è una forma ancestrale di amore. A Cagliari, questo va a scemare da anni e mi sono sentito in dovere di scendere in campo e a farlo con Giuseppe Farris, tutore dell’identità cittadina.

C’è questo trend che vende una finta sostenibilità ambientale come elemento progettuale e non come obiettivo del progetto, slegando architettura e contesto, abitante e terra. Il Restyling del Mercato di San Benedetto o Via Roma griffata Boeri sono alcuni esempi che imitano, interventi omologati di archistar.

Inoltre, il motivo personale, ho studiato a Milano, ho vissuto un anno negli Stati Uniti perché non vedevo un futuro qui a Cagliari. Stavo per sbagliare tutto. Ero arrivato al punto in cui vivere fuori era paradossalmente la scelta più semplice, ma il mio posto era casa. La mia candidatura è anche un messaggio politico che richiami i sardi che hanno dovuto lasciare Cagliari e la nostra isola.

Perché scegliere Lele Pilia e Giuseppe Farris?

Con Giuseppe Farris ci siamo ritrovati, ci sono idee molto simili e, soprattutto, mi sono sentito subito fortemente voluto da lui che insegna e ascolta allo stesso tempo, come in pochissimi sanno fare. Porto, con Farris, il mio sguardo da giovane professionista, con la mia idea di città. Non ‘a misura d’auto’, ma che promuova una mobilità democratica e sostenibile. Disincentivare l’uso dell’auto non significa chiudere punti nevralgici come Via Roma o rendere Viale Marconi a senso unico. È un tentativo antidemocratico di eliminare l’auto come mezzo di trasporto, non è sostenibilità. Con CiviCA 2024, siamo partiti intervistando 10.063 Cagliaritani: ci hanno consegnato i loro bisogni. Noi li abbiamo tradotti nel programma. Ci tengo che Cagliari venga conosciuta per la sua architettura fortemente identitaria, frutto di millenni di storia.

Cosa proponi per i giovani come te?

Bisogna legarci a Cagliari e non si può fare senza la giusta valorizzazione, dagli spazi pubblici all’università.

Il carcere di Buoncammino, l’Ospedale San Giovanni di Dio, la Necropoli di Tuvixeddu, l’Anfiteatro sono simboli da rigenerare: carcere e ospedale come polo universitario a unire Magistero, Ingegneria, Palazzo delle Scienze e facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Giuridiche; la necropoli come polo turistico di Karales antica e l’Anfiteatro come monumento per spettacoli, non ha niente da invidiare all’Arena di Verona.

Per concludere, Via Roma è la porta dal Mediterraneo per Cagliari e la Sardegna. Tutto il rispetto per Boeri, ma il bosco orizzontale non è identitario e no, non emancipa la vista della Palazzata: costituisce un ostacolo ulteriore tra mare e città. Via Roma non è una Rambla, ma è molto più bella, e CAGLIARI NON È BARCELLONA E DEVE DIVENTARE GRANDE RIMANENDO CAGLIARI. Sono pronto a portare questa idea di città identitaria e continuare, insieme a CiviCA 2024, ad ascoltare tutti voi Cagliaritani.