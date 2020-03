Giovane quartese in quarantena esce e va in ospedale: fermato e multato dalla Polizia. Si tratta di un giovane di 22 anni: dove a rispettare la quarantena essendo rientrato qualche giorno fa da Milano, ma è invece uscito di casa per andare verso l’ospedale di Is Mirrionis. Gli agenti della Polizia lo hanno fermato e identificato in viale Trieste, e poi multato.