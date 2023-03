Ennesima truffa online in Sardegna. Stavolta la vittima è un 24enne di Ortacesus, che ha pagato 150 euro per un PlayStation vista solo online, piazzata in un sito di vendite da un suo coetaneo di Mogoro. Il malcapitato ha spedito i soldi con una ricarica Postepay, ma la tanto attesa consolle non è mai arrivata.

Il truffato si è rivolto ai carabinieri di Senorbì, che hanno beccato il truffatore: per lui è scattata la denuncia, ovviamente per truffa.