Giovane barista si schianta contro un albero e muore: Serramanna dice addio a Christian Medda

Si chiamava Christian Medda, aveva appena 20 anni e lavorava come barista a Sanluri. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto sulla Provinciale 58. Il giovane stava rientrando da una serata di lavoro e, lungo il percorso per casa, per cause in corso di accertamento, tra le quali sicuramente la scivolosità della strada dovuta alle recenti piogge, ha perso il controllo della Renault Clio e, dopo avere sbattuto contro un ponticello, ha terminato infine la sua corsa contro un albero. Medda è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lunamatrona, insieme ai colleghi di Nuraminis e di Sanluri, più il 118.

I documenti di guida e di circolazione del giovane sono risultati essere in ordine. I carabinieri hanno effettuato una serie di rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’evento.