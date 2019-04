Giornata mondiale dell’autismo, i Vigili del Fuoco di Cagliari si “colorano” di blu

Ad undici anni dall’istituzione voluta dall’Oms, anche, questo aprile 2019 viene celebrata la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo”. L’evento si pone come momento di riflessione su questo disturbo, soprattutto per fare un bilancio su cosa si è fatto e si sta facendo per cercare di garantire, a chi ne soffre, una qualità della vita migliore. Simbolo cromatico di questa giornata il colore blu, che apparirà sui più importanti monumenti italiani. Anche i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà illuminando di blu la propria sede

Ha fatto da cornice a questo momento di solidarietà anche un momento di sport vissuto presso la palestra del comando con la partecipazione degli atleti dell’Asd Millesport Onlus ,associazione che promuove lo sport a favore delle persone con disabilità intelletiva ,che giocheranno insieme, ospiti dei Vigili del Fuoco.