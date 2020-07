Giornata di fuoco in Sardegna, spenti oggi 17 incendi

Sono stati spenti 17 incendi oggi in Sardegna. Uno in particolare ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. E’ il rogo che alle 14.30 è divampato nelle campagne di Tempio, in località “Curragghia”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione forestale di Tempio coadiuvata dal personale eliportato, i vigili del fuoco, 3 squadre Forestas di Tempio, Bortigiadas, Aggius e 2 squadre locali di protezione civile. L’incendio, ha percorso una superficie di macchia mediterranea e incolti. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo leggero si sono concluse alle ore 14.30, il personale a terra è tutt’ora sul posto per effettuare la bonifica.