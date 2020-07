Giornata di fuoco in Sardegna, fiamme a Villaperuccio e Carbonia

Sud Sardegna

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai è intervenuto su un incendio nelle campagne di Carbonia in località Acquas Derettas, Spento il rogo di Carbonia, l’elicottero del Corpo forestale è stato dirottato su un incendio in agro del comune di Villaperuccio, in località “Su de Gavinu”