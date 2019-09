Giornata di incendi in Sardegna. Un rogo a Orgosolo in località “Punta Mandra de Caia”, dove è intervenuto un elicottero: in cenere macchia mediterranea. Un secondo rogo a Suni in località “Ponte Badu e Crabolu” dove è stato bruciato un pascolo alberato.

Un terzo a Senorbì in località “Bruncu Nuregumini” che ha interessato un eucalipteto. L’ultimo a Sindia, in località “Ponte Ziera”. Qui è stato dato alle fiamme un pascolo e sugheri.