Giornata della donna, Solinas: “Realizzare perfetta parità di genere è dovere primario”

Di



cagliari

“In occasione della Giornata internazionale della donna voglio rivolgere un pensiero a tutte le donne, in particolare a quelle sarde, perché la data odierna sia l’occasione per riflettere su quanto resta da fare per favorire l’uguaglianza di genere, non ancora interamente attuata, condizione necessaria affinché anche la nostra Isola sia terra di inclusione, di accoglienza e di profondo rispetto dell’uomo verso la donna”. Così il Presidente della Regione Christian Solinas.