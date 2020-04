Giorgio e Rosa, sposati da 52 e malati di Covid, l’abbraccio commovente quando lei guarisce

Giorgio e Rosa, sposati da 52 e malati di Covid, si riabbracciano al momento della guarigione di lei. Entrambi ricoverati a Cremona per il Coronavirus. Ma separati, perché “Rosa era ricoverata in un altro reparto, fino a quando non è stata considerata pronta per le dimissioni. Lui, che tutto il giorno parla di Rosa, non la vedeva da settimane. Allora i medici hanno fatto loro questo piccolo regalo. Prima di riaccompagnare a casa lei, li hanno fatti incontrare”. “Questo scatto è la meravigliosa testimonianza”, racconta con entusiasmo Più Valli Tv.

(foto del personale sanitario della Asst di Cremona)