Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giorgia Meloni si candida alle Europee: “Nella scheda scrivete il mio nome di battesimo”. La presentazione a Pescara:”Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo”, nelle scheda, dice la premier. “Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara…perché loro sono colti….Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”, aggiunge infiammando la platea che le tributa ovazioni a raffica. “Sarò sempre una di voi”. Giorgia Meloni ha detto di volersi candidare “per mandare il centrosinistra all’opposizione anche in Europa”, le elezioni europee si terranno l’8 e il 9 giugno insieme alle comunali di Cagliari.