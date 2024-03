Giorgia Meloni non si arrende: “Effetto Sardegna? Ancora non sappiamo come è andata a finire”

“Effetto Sardegna? Lo dobbiamo ancora vedere perché non abbiano visto come è andata a finire. Ma sono molto ottimista per l’Abruzzo”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del suo intervento alla Camera di Commercio a Teramo per la campagna elettorale in Abruzzo. Quando chiedono alla premier un commento sulle affermazioni del ‘Campo largo’ sicuro di vincere, lei risponde “Contenti per loro. Non mi piace parlare degli altri, in campagna elettorale mi piace parlare di quello che si è fatto”.

A poco più di una settimana dalla tornata elettorale in Sardegna, la premier Giorgia Meloni ironizza sul pasticcio che ha fatto fare all’isola una figuraccia nazionale, per responsabilità incrociate di scrutatori incapaci e sistemi informatici lumaca. Colpa intanto di quei 19 seggi dove in nessun modo si è riusciti a fare lo scrutinio, e ci ha dovuto pensare il tribunale: dopo lo scrutinio, le distanze con Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari voluto a tutti i costi dalla Meloni, si sono accorciate di oltre mille voti.Ora si attende la proclamazione dai giudici della corte d’appello: serviranno almeno dieci giorni.